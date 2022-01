Oburzenie po decyzji ws. Grzegorza Brauna. "Kolejny dowod upadku państwa"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła dochodzenie dotyczące gróźb karalnych Grzegorza Brauna kierowanych pod adresem Adama Niedzielskiego - podał portal RadioZET.pl. We wrześniu ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji wszedł na mównicę, odwrócił się do ministra zdrowia i powiedział: "Będziesz pan wisiał!". - To kolejny dowód upadku państwa, z jakim mamy do czynienia. Poseł, z trudem wypowiadam te słowa, nazywając posła Brauna posłem, ale jednak muszę szanować to, że jakaś grupa ludzi na niego zagłosowała, to jest gość, który chodzi po Sejmie bez maski, to jest człowiek, który powiedział do urzędującego ministra zdrowia, niezależnie od tego, jak ja go oceniam, "będziesz pan wisiał". Polska prokuratura ściga Babcię Kasię za trzymanie kartonu z napisem o tym, co myśli o polskim rządzie, zaś nie ściga Brauna, który wypowiada takie rzeczy w Sejmie. (...) To są rzeczy niedopuszczalne - komentował były minister zdrowia, europoseł Bartosz Arłukowicz (PO) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.