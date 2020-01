Oburzający wpis posłanki. Włodzimierz Czarzasty komentuje

Zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a rzeczniczka Lewicy swoim komentarzem zniesmaczyła wielu internautów. Z kolei Włodzimierz Czarzasty nie jest oburzony słowami Anny Marii Żukowskiej, a polityków, którzy ją skrytykowali. Upomniał między innymi Patryka Jakiego.

"Wygląda to na klątwę dublera" - napisała na Twitterza Anna Maria Żukowska, rzecznika Lewicy. W ten sposób skomentowała informację o śmierci sędziego TK Grzegorza Jędrejeka i tym samym stanęła w ogniu krytyki. Co na to szef jej partii, lider SLD Włodzimierz Czarzasty?