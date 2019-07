Obsadzanie unijnych stanowisk. Hanna Gronkiewicz-Waltz z nową funkcją

"To duże wyzwanie" - podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz. Była prezydent Warszawy ma nowe stanowisko przy Komisji Europejskiej - przewodniczącej misji "Klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta". Polityk została wybrana spośród ponad dwóch tysięcy kandydatów.

Jak podaje Onet, polityk na to stanowisko powołał Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji. - Jak się później dowiedziałam, największe znaczenie przy wyborze mojej kandydatury miało to, że przez wiele lat rządziłam dużym miastem. Takiego kogoś poszukiwano. To duże wyzwanie, ale bardzo się cieszę, że będę mogła uczestniczyć w pracach komisji. Mam nadzieję, że sprawdzę się na tym stanowisku, zwłaszcza, że mam duże doświadczenie w tej dziedzinie i dobrze się w niej czuję - powiedziała w rozmowie z portalem Gronkiewicz-Waltz.