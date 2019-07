Sukces Roberta Biedronia w PE. Obejmie ważne stanowisko

W drugiej połowie kadencji Parlamentu Europejskiego Wiosna Roberta Biedronia otrzyma stanowisko szefa komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia. Już teraz dostała stanowisko wiceprzewodniczącego.

O decyzji władz PE poinformował Biedroń na Twitterze. "Polki muszą mieć te same prawa co Francuzki i Szwedki, a wszyscy, w tym mniejszości, szanowani!" - napisał.

Z kolejnego tweeta wynika, że to on obejmie wspomniane stanowisko.

Przypomnijmy, w majowych wyborach do Europarlamentu Wiosna uzyskała 6 proc. głosów. Do PE weszło trzech przedstawicieli partii. Oprócz Biedronia to Łukasz Kohut i Sylwia Spurek. Dołączyli do centrolewicowej grupy Socjalistów i Demokratów (S&D).