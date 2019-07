Niespodzianka dla Szydło w PE. Znów musiała chować flagę Unii?

Beata Szydło chowała flagę Unii Europejskiej - pod stół. W europarlamencie bowiem czekała na nią pewna niespodzianka. Jej sprawcą był europoseł Wiosny.

Sama Szydło stanowczo zaprzeczała . - To jest kłamstwo wierutne. Napisałam na Twitterze w odpowiedzi do polityków Platformy Obywatelskiej, że jeżeli będą rozpowszechniać takie kłamstwo, to w trybie wyborczym będą mnie musieli przeprosić. Dlatego, że flagi europejskie cały czas są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i również były w moim gabinecie. Nikt flag europejskich nie wyprowadzał - mówiła.

Sprawa jednak została zapamiętana i teraz, gdy Beata Szydło zasiadła w Parlamencie Europejskim, wróciła. A to za sprawą Łukasza Kohuta, który również jest europosłem. Wrzucił on do sieci filmik, na którym widać, jak zakrada się do miejsca Szydło na sali plenarnej i zostawia na jej blacie flagę UE. "Prezent dla Pani Premier Beaty Szydło. Cieszę się, że wspólnie będziemy pracować dla Zjednoczonej Europy" - napisał.