Dziennikarz BBC zadał Beacie Szydło niewygodne pytanie. Odpowiedź była zdecydowana

Wraca sprawa usunięcia unijnych flag z gabinetu premiera, gdy szefową rządu była Beata Szydło. Niespodziewanie zapytał o to na konferencji w Warszawie dziennikarz BBC. - Nikt flag europejskich nie wyprowadzał (...) To wierutne kłamstwo - zapewniła wicepremier. Zagroziła PO, że jeżeli będzie "rozpowszechniać takie kłamstwo", zażąda przeprosin w trybie wyborczym.

- Na początku wyprowadziła pani wszystkie unijne flagi ze swojego biura, a teraz pani startuje do Parlamentu Europejskiego - powiedział dziennikarz BBC World News na konferencji w Warszawie, prosząc wicepremier ds. społecznych o ustosunkowanie się do stwierdzenia.

Co na to Szydło? - To jest kłamstwo wierutne. Napisałam na Twitterze, w odpowiedzi do polityków Platformy Obywatelskiej, że jeżeli będą rozpowszechniać takie kłamstwo, to w trybie wyborczym będą mnie musieli przeprosić. Dlatego, że flagi europejskie cały czas są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i również były w moim gabinecie. Nikt flag europejskich nie wyprowadzał - zapewniła.