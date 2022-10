Obrońca Azowstalu w poruszającej sesji zdjęciowej. Tak zmieniła go rosyjska niewola

Teraz to on sam - po czteromiesięcznej niewoli - postanowił dać się sfotografować. Zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowej opublikował na Instagramie ukraiński fotograf Konstantin Liberow. "Jeśli zapytacie dziś, kto zrobił najważniejsze zdjęcie tej wojny, odpowiedzią będzie on - Orest" - pisze Liberow.