Były szef CIA: To prawdziwa katastrofa dla rosyjskiej armii

Ocenił, że takie działanie ma na celu raczej zniechęcenie Putina do rozważania takiego scenariusza, niż powstrzymanie go przed wcieleniem go w życie. Dodał, że ewentualne konsekwencje ze strony Zachodu spowodowałyby, że Rosja znalazłaby się w jeszcze trudniejszym położeniu. Generał zauważył też, że także rosyjskie wojsko nie jest przygotowane do działaniach w warunkach skażenia spowodowanego ewentualnym atakiem jądrowym lub zniszczeniem reaktora w elektrowni jądrowej.