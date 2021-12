Obowiązkowe szczepienia? Senator PiS zaskoczył

W Europie pojawił się nowy wariant koronawirusa - Omikron. Rząd Polski, ale też inne rządy, namawiają obywateli do przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi. W tle pojawia się też dyskusja na temat wprowadzenia obowiązkowych szczepień. - Jeżeli jest tak, że szczepionki są w tej sprawie najlepszym rozwiązaniem, to wprowadźmy obowiązkowe szczepienie dla wszystkich obywateli - stwierdził w programie "Newsroom" WP senator Jan Maria Jackowski. Polityk dodał przy tym, że na razie na ten ruch zdecydowała się tylko Austria. - Widać jest przed tym jakiś opór. Trzeba by każdy kraj pod tym względem analizować. Tu mamy do czynienia z taką sytuacją: jeżeli szczepienia są obowiązkowe, to są też wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają. Jeżeli zaś są dobrowolne, to jest to pewnego rodzaju hipokryzja, bo są dobrowolne, ale ogranicza się prawa i to jest na dodatek nielogiczne - podkreślił senator PiS. W opinii polityka w kwestii obowiązkowych szczepień potrzebne są jasne reguły oraz stosowanie zasad logiki.