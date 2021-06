Obowiązkowa religia? Jest opinia z ZNP

Religia albo etyka - jeden z tych przedmiotów ma być obowiązkowy. To najnowsza propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Oceniam ten pomysł krytycznie, bo nauczycieli etyki mamy około 700 - mówił w programie "Newsroom WP" Sławomir Broniarz. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego ocenił, że reforma edukacji ogłoszona przez ministra edukacji wskazuje na "skręt w prawo". - To zmiana w kanonie lektur, to zwiększenie liczby godzin historii Polski. Dla mnie, jako nauczyciela historii, to ważny postulat, tylko pytanie: kosztem jakiego przedmiotu? Polskiego, matematyki, WF, czy religii? Bo innej możliwości nie ma. Te wszystkie działania pokazują przede wszystkim, po co Przemysław Czarnek przyszedł do resortu oraz wytyczają także kierunek, w którą stronę zmierza "polityka edukacyjna" - dodał Broniarz.