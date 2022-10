Obowiązek utrzymania temperatury w mieszkaniu. Kiedy za wychłodzenie lokalu można otrzymać karę?

Rozporządzenie to nie dotyczy stricte właścicieli i lokatorów mieszkań - wskazuje jedynie warunki techniczne, które powinny spełniać budynki mieszkalne. Wiele spółdzielni określa jednak jasno temperaturę minimalną, która powinna panować w mieszkaniach znajdujących się w budynkach zrzeszonych we wspólnocie. W teorii powinna ona zapewnić właściwe użytkowanie lokalu, czyli być na tyle wysoka, by zapobiec zniszczeniom spowodowanym przez wychłodzenie ścian.