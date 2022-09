Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Tryb zimowy w oknach

Niższe rachunki za ogrzewanie. Tryb zimowy w oknach pomoże je zmniejszyć

Tryb zimowy w oknach polega na odpowiednim ustawieniu metalowych bolców, które zwiększą docisk uszczelki. Wpływa to na szczelność okien i całej konstrukcji. Rozwiązanie to pomaga ograniczyć konieczność dogrzewania pomieszczenia. Przestawienie okien na tryb zimowy i zmniejszenie szczeliny można wykonać samodzielnie. Dzięki temu z pomieszczenia nie będzie uciekać ciepło, a zimne powietrze nie przedostanie się do środka. To sposób na mniejsze rachunki za ogrzewanie.