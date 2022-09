Domy są niedocieplone, a rachunki rosną. Zima będzie nieznośna

Z pomocy finansowej, wypłacanej w większości ze środków unijnych przez prawie 30 lat, skorzystało zaledwie 40 tys. spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. To tylko 12 proc. budynków oddanych do użytku przed 1985 r. Żeby jednak coś robić, ich zarządcy sięgają po wsparcie z programu "Czyste powietrze", czyli z dopłat do wymiany źródła ciepła. Zmuszają ich też do tego uchwały antysmogowe, zabraniające nie tylko używania "kopciuchów", ale też kominków, m.in. w Małopolsce. – Ale wymiana źródła ciepła bez porządnego i fachowego uszczelnienia miejsc, którędy ucieka, jest wyrzucaniem pieniędzy przez okno – przestrzega Marcin Dłużewski, ekspert KAPE. Dotacja na wymianę źródła ciepła w praktyce oznacza więc wprawdzie mniejszą emisję dwutlenku węgla, ale jednocześnie o wiele większe zużycie coraz droższej energii, której tej zimy może zabraknąć.