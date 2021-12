Obowiązek szczepień przeciw COVID-19. "Wirus do marca nie poczeka"

We wtorek Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kolejny pakiet restrykcji sanitarnych. Wśród nich znalazły się m.in. obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla niektórych grup zawodowych. - Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe - tłumaczył szef MZ Adam Niedzielski na konferencji prasowej.