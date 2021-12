Minister Niedzielski zapowiedział obowiązkowe szczepienia. Dotyczą trzech grup zawodowych

- Idąc śladem Niemiec i Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to nauczyciele, a trzecia to służby mundurowe – mówił Niedzielski podczas konferencji prasowej. - Perspektywa marca jest tym okresem, w którym te szczepienia powinny być wykonane – dodał.