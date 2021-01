Obostrzenia. Poluzują je po 31 stycznia? Jarosław Gowin złożył deklarację

Obostrzenia zostaną poluzowane w niedługim czasie? Na to pytanie w programie WP "Tłit" odpowiedział wicepremier Jarosław Gowin. - Są codzienne rozmowy i konsultacje z naukowcami i lekarzami. Pora na podjęcie decyzji przyjdzie na początku tygodnia - zapowiedział minister rozwoju, pracy i technologii. Jak dodał, przedwczesne mówienie o tym, że luzowanie obostrzeń będzie miało miejsce, byłoby "nie w porządku wobec przedsiębiorców". - Moim zdaniem takie decyzje powinny być podejmowane w interwałach dwutygodniowych (…). Ja jestem zwolennikiem stopniowego rozmrażania gospodarki w specjalnych reżimach sanitarnych. W moim przekonaniu nie ma uzasadnionych podstaw do tego, by po 31 stycznia utrzymywać zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych. Taka jest rekomendacja ministerstwa - powiedział Jarosław Gowin. - Jeżeli chodzi o inne gałęzie gospodarki, takiej deklaracji nie złożę - zaznaczył wicepremier.

