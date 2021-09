Obostrzenia? Niedzielski: Nie chcemy, by zaszczepieni płacili za nieodpowiedzialność innych

Adam Niedzielski o rozmowach z medykami: Nie ma wzajemnej niechęci

Szef resortu zdrowia pytany o to, czy jego absencja na dzisiejszych rozmowach z medykami oznacza niechęć do protestujących, stanowczo zaprzeczył. - Nie, absolutnie nie. To zaproszenie, które wystosowaliśmy mówiło o dniu wczorajszym i po prostu ten termin nie pasował drugiej stronie. To rozmowy są ważne i jest osoba upoważniona do ich prowadzenia, pan minister Piotr Bromber, który właśnie w tej chwili właśnie pewnie zasiada do rozmów - wyjaśnił minister.