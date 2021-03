Obostrzenia na Wielkanoc. Apel Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. kościołów

- Zaapeluję do wszystkich, nie tylko do naszych wyborców, członków i sympatyków, ale do całej wspólnoty wiernych wszystkich kościołów: bardzo bym prosił o stosowanie reżimu sanitarnego. Wiem, jaka to jest trudna sprawa dla osoby wierzącej. Jeżeli są obostrzenia, jedna osoba na 15 m kw., jeżeli są ograniczenia kilkudziesięciu osób w kościele, proszę was, przestrzegajmy tego. Skorzystajmy z transmisji internetowej, szczególnie dla osób starszych, tych, którzy się źle czują - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Tłit". - I proszę też księży o zorganizowanie większej liczby mszy. To sposób na zniwelowanie tłoku na jednej. Szczególnie w Niedzielę Wielkanocną, w poniedziałek świąteczny - dodał Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń