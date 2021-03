Obostrzenia na Wielkanoc. Adam Niedzielski nie ma dobrych wieści. Ale mówi też o majówce

Jak będzie wyglądała Wielkanoc? - Warto sobie przypomnieć poprzednie święta, które spędzaliśmy w konwencji: zostań w domu. Myślę, że niestety w tym roku będą podobne - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit". - Ale jest coś optymistycznego w tym, że być może to będą święta, po których będziemy podejmowali bardziej odważne decyzje luzujące, jeśli będziemy widzieli, że ten szczyt pandemii mamy za sobą - zaznaczył. - Tolerancja na ryzyko w decyzjach dotyczących luzowania obostrzeń jest w tej chwili zdecydowanie większa, bo mamy część społeczeństwa uodpornioną, jest też kwestia szczepień - tłumaczył minister. Pytany, czy możliwe, że na majówkę będziemy mogli wyjść do restauracji, odparł: "Myślę, że to jest możliwe". - Jeżeli będziemy mieli w perspektywie przełomu marca za sobą szczyt pandemii, apogeum trzeciej fali, to myślę, że będziemy mieli ścieżkę luzującą przed sobą - stwierdził Niedzielski.

