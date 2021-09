Obostrzenia na cmentarzach? "Osoby, które się zaszczepiły, muszą mieć benefity"

Profesor Krzysztof Simon w programie "Newsroom" WP pytany był m.in. o to, czy możemy spodziewać się obostrzeń na cmentarzach 1 listopada. - Osoby, które przechorowały, które się zaszczepiły muszą mieć benefity z tego wszystkiego. Nie mogą być izolowane, zamknięte bo to dochodzi do absurdu - odpowiedział członek Rady Medycznej ds. COVID-19. - Większa część społeczeństwa, wygląda na to że 3/5, powinna normalnie funkcjonować, najwyżej się doszczepić. O to apelowaliśmy jako Rada Medyczna, wydaliśmy takie zalecenia i premier to zatwierdził. A więc takie osoby muszą funkcjonować normalnie - dodał. - Wirus słano się przenosi w zimnym klimacie na zewnątrz, jeśli się utrzymuje dystans. Dystans należy utrzymywać, w miejscach zatłoczonych używać oczywiście masek, ale na zewnątrz ma to coraz mniejszy sens - stwierdził specjalista.