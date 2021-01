Obostrzenia i powrót do szkół. Adam Niedzielski zdradza plan

- Jeżeli uda nam się skutecznie w pierwszym kwartale zaszczepić osoby najbardziej narażone na ryzyko najgorszych konsekwencji COVIDU-u, możemy wykonywać odważniejsze kroki. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te obostrzenia po pierwszym kwartale będziemy znosili - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit". Pytany o ewentualne cofnięcie decyzji ws. szkół i powrót dzieci do domów, wskazał, że kluczowe będą dwa parametry - liczba dziennych zachorowań i liczba zgonów. - Przekroczenie poziomu 15 tys. chorych dziennie i przekroczenie granicy 500 zgonów to będzie impuls do reakcji - poinformował. Pytany, jak będzie wyglądało luzowanie obostrzeń, podkreślił, że "w pierwszej kolejności do uwolnienia jest handel". - I ze względów ekonomicznych, i ze względów epidemicznych - wskazał Niedzielski.

