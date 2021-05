Obostrzenia. Adam Niedzielski zapowiada luzowanie. "Wojna trwa. Termin przedwczesny"

Znoszenie restrykcji sanitarnych w Polsce trwa. Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla WP zapowiedział, że po 5 czerwca rząd będzie "przywracać aktywność wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona". O ewentualne skutki takich decyzji pytany był w programie "Newsroom WP" dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. - Jesteśmy w tej chwili między jedną a drugą bitwą, ale wojna trwa. Pandemia się nie skończyła. To, że odparliśmy kolejny atak wirusa, nie oznacza, że nie ma ryzyka kolejnej fali na jesieni - przekazał lekarz. - Jeżeli sytuacja będzie stabilna, to nie widzę problemu, aby uruchamiać kolejne obszary wyłączone przez lockdown. (...) Z punktu widzenia bezpieczeństwa jednak cały czas musimy trzymać rękę na pulsie. 5 czerwca jest dosłownie za chwilę. Póki co nie widzimy efektów pierwszych rozluźnień, więc ten termin jest przedwczesny. Nie zdążymy jeszcze zobaczyć tego, co się stało po 15 maja - przyznał dr Paweł Grzesiowski.

