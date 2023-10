Obława na Grzegorza Borysa. "Zbyt długo trwająca policyjna akcja"

- Musiał być jakiś sygnał czy ślad, który wskazywał, że właśnie tam się ukrywa. Jeżeli dostałby się poza pierścień poszukiwań, to one wyglądałyby inaczej. A widzimy, że koncentracja sił i środków na jednym terenie nadal jest duża. I co jakiś czas pojawiają się informacje mówiące o tym, że Grzegorz Borys gdzieś tam jest. To kwestia czasu, kiedy go znajdą: żywego lub martwego - ocenia w rozmowie z WP gen. Rapacki.