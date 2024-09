Obetną finansowanie dla TK? Jest odpowiedź polityka Lewicy

- I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, po spotkaniu premiera ze środowiskami prawniczymi, oświadczyła, że "to było spotkanie wilków, które naradzały się, jak zjeść owce bez udziału tych owiec, które miały być zjedzone". Uważa pan, że prezes Manowska powinna zostać doproszona na to spotkanie? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit", zwrócił się do swojego gościa wicepremiera. ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. - Jak słucham tego, co mówi pani prezes Manowska ws. wymiaru sprawiedliwości, to myślę, że wilczycą, to jest ona. Tylko dzisiaj została pozbawiona tej hordy, która jej pomagała przez ostatnie lata w ramach rządu PiS ograbiać z konstytucyjnego sensu, z praworządności wszystko, co się w Polsce działo - odparł polityk Lewicy. Dodał, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości trwają od wielu miesięcy, minister sprawiedliwości wprowadza zmiany personalne w sądach, w prokuraturze, przedstawił także projekt dotyczący rozwiązania ws. statusu tzw. neosędziów. - Pojawiło się tam pojęcie "czynnego żalu". Wie pan, co pani Manowska mówi na ten temat, że to Stalin był fanem "czynnego żalu" - zwrócił uwagę prowadzący program. - W polskim prawie, pani Manowska jako profesor prawa powinna to wiedzieć, "czynny żal" obowiązuje. Można na przykład złożyć oświadczenie dotyczące zapłacenia podatków, dwa, trzy dni czy tydzień po terminie i to jest ten "czynny żal" - odparł wicepremier. - Czy jest pan zwolennikiem zakręcenia kurka z pieniędzmi Trybunałowi Konstytucyjnemu? - zapytał gościa Patryk Michalski. - Tak. Chciałbym, żeby w Sejmie Trybunał Konstytucyjny został pozbawiony tych wielkich pieniędzy, bo nie działa. W polskim parlamencie na pewno Lewica zaproponuje mniejsze pieniądze dla TK. Koniec z rozpasaniem instytucji, które nie działają, są upolitycznione - odparł Gawkowski. Dopytywany, czy należy zmniejszyć finansowanie TK "do zera", stwierdził, że nie. - Tam są jeszcze pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki, asesorowie - dodał. - To powinno być cięcie, które Trybunałowi Konstytucyjnemu, jako formie wyciągania pieniędzy dla ludzi z PiS, to uniemożliwi - zaznaczył. - A co z Krajową Radą Sądownictwa, też będziecie postulowali obcięcie pieniędzy dla neo-KRS? - dopytywał prowadzący program. - Myślę, że obcięcie pieniędzy dla takich instytucji jak TK i neo-KRS będzie funkcjonowało. Dla mnie TK to dzisiaj instytucja niedziałająca - odparł wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.