Obchody w Auschwitz. Mocny apel polityka

- Obojętność jest tym samym, co morderstwo - zacytowała Marka Edelmana wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska w Warszawie w dzień obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Głos zabrał także premier. - Państwo polskie stoi na straży prawdy, która w żaden sposób nie może być relatywizowana - mówił szef rządu.

#

- On chyba najmądrzej powiedział o tym, co powinniśmy robić. Żeby to, co się wydarzyło, nie poszło na marne. Żeby wiedzieć, co działać i co czynić. Marek Edelman powiedział, że obojętność to to samo, co morderstwo. "Jak przyglądasz się złu i odwracasz głowę, albo nie pomagasz, kiedy możesz, to stajesz się odpowiedzialny. Bo twoje odwracanie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła". - mówiła Kidawa-Błońska.