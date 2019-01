Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili z rąk hitlerowców obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Co roku na uroczystości upamiętniające to wydarzenie przyjeżdża kilkudziesięciu byłych więźniów Auschwitz.

27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Także tego dnia w 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili z rąk hitlerowców obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Co roku na uroczystości upamiętniające to wydarzenie przyjeżdża kilkudziesięciu byłych więźniów Auschwitz, głównie z Polski.