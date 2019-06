Obchody 4 czerwca. Spotkanie premiera i prezydent Gdańska. "Bardzo słaba prowokacja"

Nie milknie burza wokół spotkania Mateusza Morawieckiego i Aleksandry Dulkiewicz, która chciała zaprosić premiera do rozmowy przy okrągłym stole. Zdaniem Marcina Horały z PiS, zachowanie prezydent Gdańska było "niepoważne". Z kolei Leszek Balcerowicz stwierdził, że partia rządząca "wykorzystuje pamięć o Janie Pawle II". Głos zabrał również marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

Mateusz Morawiecki przybył do Gdańska na dzień przed obchodami 4 czerwca, by wziąć udział w konferencji naukowej z okazji 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Przed Europejskim Centrum Solidarności spotkał prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz, która już wcześniej zapowiadała, że chciała zaprosić go do rozmowy przy okrągłym stole przed ECS.