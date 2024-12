Potworna zbrodnia na Sarze. Sąd podjął decyzję ws. córki Polki

W środę londyński sąd orzekł winę ojca i macochy 10-letniej Sary Sharif za jej zabójstwo. Zdarzenie to, które miało miejsce 8 sierpnia 2023 roku, wywołało poruszenie wśród Brytyjczyków. Dochodzenie wykazało, że dziewczynka przed śmiercią była ofiarą brutalnych działań oraz poddawana torturom. Sara była córką Polki i Pakistańczyka.

Ława przysięgłych orzekła, że 43-letni Urfan Sharif i jego 30-letnia żona Beinash Batool dopuścili się zabójstwa jego córki, Sary. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do winy. W środę oświadczył w sądzie, że bierze na siebie "pełną odpowiedzialność" za śmierć Sary, ale później zaprzeczył, by zamierzał ją zabić. "Za bardzo ją biłem" - przyznał natomiast. Beinash Batool powiedziała, że Urfan Sharif jest człowiekiem gwałtownym, skłonnym do przemocy i wywołuje w niej strach.

"Powtarzająca się przemoc"

Oskarżenie podkreśliło, że sprawcy zbrodni poddali dziecko "poważnej i powtarzającej się przemocy". Sekcja zwłok wykazała ponad 70 ran na ciele dziewczynki. Sara miała m.in. ślady po przypalaniu żelazkiem, poparzenia spowodowane gorącą wodą, a także pogryzienia; ponadto doznała 11 złamań kręgosłupa i miała ślady urazu mózgu.

Wykazano, że ojciec i macocha znęcali się nad nią przez dwa lata. Była sąsiadka Sharifa zeznała, że słyszała "szokująco głośne" odgłosy bicia i "rozdzierające do żywego" krzyki dziewczynki. Libby Clark z Koronnej Służby Prokuratorskiej podkreśliła, że w małym domu z tak dużą rodziną dla wszystkich dorosłych byłoby oczywiste, co dzieje się z Sarą, ale nikt nie podjął działań, żeby to powstrzymać lub zgłosić.

- W swojej 30-letniej karierze nigdy nie widziałem sprawy, która wiązałaby się z tak przerażającym cierpieniem młodej osoby - zeznał natomiast Mark Chapman z policji hrabstwa Surrey.

W sierpniu 2023 r. martwą Sarę odnaleziono w jej domu w Woking, na południowy zachód od Londynu. Tuż po zabójstwie ojciec i macocha dziewczynki wyjechali do Pakistanu. Policja aresztowała ich we wrześniu 2023 r. na lotnisku Gatwick, po przylocie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od zarzutu udziału w zbrodni uwolniono 29-letniego wujka Sary, Faisala Malika. Uznano natomiast, że jest winien przyczynienia się lub dopuszczenia do śmierci Sary.