Niezwykłe doniesienia. Trump zaprosił Xi na inaugurację?

Oprócz Xi - jak informuje CBS - 20 stycznia na Kapitolu mogą pojawić się także inni przywódcy. Jednym z nich - według CBS - ma być premier Węgier Viktor Orban, który odwiedził go w tym tygodniu w Mar-a-Lago. Jego obecność nie jest jednak pewna, ma on "wciąż rozważać", czy wziąć udział w inauguracji prezydentury Trumpa.

- Światowi przywódcy ustawiają się w kolejce, aby spotkać się z prezydentem Trumpem, ponieważ wiedzą, że wkrótce powróci on do władzy i dzięki amerykańskiej sile przywróci pokój na całym świecie - stwierdziła rzeczniczka Trumpa Karoline Leavitt.

Jeśli rzeczywiście na inauguracji Trumpa pojawią się zagraniczni przywódcy, będzie to historyczne wydarzenie. Z danych Departamentu Stanu, sięgających 1874 roku wynika, że co prawda ambasadorowie i inni dyplomaci są zazwyczaj zapraszani na inauguracje, to jednak nigdy żaden zagraniczny prezydent czy premier nie uczestniczył w uroczystości przekazania władzy - przypomina CBS.