Pogodowe szaleństwo. Wichury i nawet 12 st. C

W czwartek będzie raczej pochmurnie, jedynie na północy kraju pojawią się większe przejaśnienia, a na wybrzeżu nawet rozpogodzenia. Na wschodzie i południu miejscami słabe opady śniegu, śniegu z deszczem, możliwe również opady mżawki, rano lokalnie marznące i powodujące gołoledź.

Będzie chłodno - temperatura maksymalna od 0 st. C na południu i wschodzie, około 2 st. C w centrum i na zachodzie, do 5 st. C na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około minus 3 st. C. Uwaga, na drogach lokalnie może być ślisko.

Zobacz także Spadnie nawet 20 cm śniegu w górach. IMGW wydał ostrzeżenia

W piątek pogoda także nie będzie nas rozpieszczać - będzie raczej pochmurno. Na obszarach podgórskich Karpat może miejscami spaść śnieg. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie i wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około minus 3 st. C.

Pochmurna aura czeka nas także w sobotę i niedzielę, gdy z zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady śniegu, przechodzące miejscami w śnieg z deszczem. Termometry wskazywać będą maksymalnie od 1-3 st. C, tylko na zachodzie będzie trochę cieplej - do 4-5 st. C.

Nadciągnie ocieplenie i... wichury

W niedzielę pojawią się jednak pierwsze oznaki zmian w pogodzie. Zacznie rosnąć prędkość wiatru, która w porywach może sięgać 60-80 km/h.

Zobacz także Sztorm na Bałtyku. Wydano ostrzeżenia

W poniedziałek nadal będzie pochmurno, ale... o wiele cieplej. Na zachodzie kraju słupek rtęci wskazywać będzie nawet 10 st. C. Niestety, będzie też silnie wiać. Prędkość wiatru w porywach może osiągać nawet 70-90 km/h.

Prędkość wiatru w porywach w środę - 18 grudnia © wxcharts.com

Z prognoz IMGW wynika, że dwucyfrowe temperatury będą nam towarzyszyć przez cały przyszły tydzień. W czwartek i piątek, na zachodzie kraju, termometry będą wskazywać nawet 12 st. C.

Prędkość wiatru w porywach w piątek - 20 grudnia © wxcharts.com

Niestety, synoptycy przewidują, że będzie też bardzo mocno wiało w całej Polsce. Na Bałtyku możliwy jest silny sztorm.