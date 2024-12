Zełenski wyjaśnił. Jest gotów na takie ustępstwa

Rozważając perspektywę przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził w rozmowie dla stacji CBN News, że członkostwo to mogłoby odnosić się wyłącznie do obszaru kontrolowanego przez ukraińskie władze. Jednocześnie podkreślił, że Kijów nie ma zamiaru angażować innych krajów w konflikt zbrojny.