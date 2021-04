Obawy o zajęcia WDŻ. Jest głos z ministerstwa ws. słów Czarnka

wychowanie do życia w rodzinie

Zdaniem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie powinien być traktowany priorytetowo, bo "jest bardzo ważny w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej i seksualnej". Wiceszef resortu edukacji Dariusz Piontkowski w programie "Newsroom WP" stwierdził, że w przyszłym roku szkolnym nie będzie formalno-prawnych zmian dotyczących przedmiotu Wychowania do życia w rodzinie. - Nadal będą odbywać się na życzenie ucznia bądź rodzica - powiedział gość Agnieszki Kopacz. Pytany o obawy nauczycieli przed indoktrynacją światopoglądową uczniów przez rządzących, Dariusz Piontkowski stwierdził, że to niepokoje nieuzasadnione, bo podstawy programowe nie zmieniają się, a minister Czarnek tylko podkreślał znaczenie przedmiotu.

