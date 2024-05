Wszystko jasne. Obajtek wyjaśnia, co z jego przesłuchaniem przed komisją

Zdaniem Obajtka, "to, co się dziś dzieje, to sytuacja, którą powinny zająć się międzynarodowe instytucje". - Nie pozwala mi się prowadzić kampanii. Proszę sobie wyobrazić, że szuka mnie policja - człowieka, który nie ma ani zarzutów, ani żadnego prawomocnego wyroku - wskazał. - Takie rzeczy nie mogą się dziać w państwie prawa - dodał.