Obajtek zabezpiecza majątek. Konfederata stawia pytania

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przepisał pod koniec listopada większość swoich nieruchomości na syna, Piotra. - Prawo daje mu taką możliwość. Dla mnie kontrowersyjne to, że ten człowiek był prezesem najważniejszej spółki w Polsce. Dla mnie kontrowersyjne jest to, że wokół niego partia rządząca budowała konglomerat spółek o strategicznym znaczeniu - ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w programie "Tłit". - Pytanie po co on to robi? Jeżeli jego syn jest jeszcze dzieckiem czy nastolatkiem, to istnieje przypuszczenie, że Obajtek obawia się, że zostanie tego majątku w jakiś sposób pozbawiony - podsumował polityk Konfederacji.

Rozwiń