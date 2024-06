Obajtek wreszcie "złapany". Przyszedł do Sejmu po zaświadczenie

Obajtek wskazał, że "niejednokrotnie prosił, by termin przesłuchania ustalono na czas po wyborach". Podkreślił, że "sąd uznał, że nie ma przesłanek, by doprowadzić go siłą" na obrady. - Nie można przeszkadzać komuś w realizowaniu kampanii w ostatnich tygodniach. (...) Miałem prawo się nie stawić, mam prawo zapłacić grzywnę - powiedział, tłumacząc się w zadziwiający sposób.