Obajtek w Budapeszcie. Były prezes Orlenu reaguje

Portal 444.hu w styczniu zapytał rząd węgierski, czy Budapeszt mógłby udzielić polskim politykom azylu. Przypomniano, że Węgry przyjęły do siebie byłego premiera Macedonii Nikołę Gruewskiego. Władza odpowiedziała, że jeśli ktoś spełnia warunki do otrzymania statusu uchodźcy, to powinien go otrzymać, bez względu na to, jaki zawód wykonywał.