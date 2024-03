Obajtek składa zawiadomienie do prokuratury

Po publikacji sprawy przez media, odniósł się do niej sam Obajtek. "To, co opublikował Jacek Harłukowicz i Onet, to mieszanina kłamstw i półprawd. Analiza, na podstawie której powstał artykuł, nie jest dokumentem prawdziwym. Trudno więc w jakikolwiek sposób odnieść się do jego treści" - napisał Obajtek.