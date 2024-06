Sąd odmawia. Nie będzie zatrzymania Daniela Obajtka

Sąd uzasadnił swoją decyzję tym, że zatrzymanie i doprowadzenie stosuje się - co do zasady - jeśli kara pieniężna nie przyniesie rezultatu. Jak dodaje sąd, konieczne jest też stwierdzenie uporczywości w zachowaniu świadka. W uzasadnieniu stwierdzono, że to nie nastąpiło.