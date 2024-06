Zatrzymanie żołnierzy. "Dlaczego skuło się ich kajdankami jak przestępców?"

- W naszym przypadku: jesteśmy na tyle specyficzną brygadą - mamy non stop kursy, szkolenia i ćwiczenia poligonach, a z drugiej strony pilnujemy bezpieczeństwa na polsko-białoruskiej granicy, że służba u nas nie jest lekka. Zdajemy sobie sprawę, że pojawią się krytyczne głosy, że za sytuację być może odpowiadają braki w wyszkoleniu. Nie. Nic takiego nie miało miejsca. Jesteśmy na granicy i bronimy jej. I będziemy bronić. Będziemy też bronić życia naszych żołnierzy. Bez względu na to czy to komuś się podoba czy nie podoba – kończy nasz rozmówca.