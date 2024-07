Obajtek dorabia na Węgrzech, w Polsce zgarnął gigantyczną sumę. Asystuje mu żona Ziobry

Redakcje po dziennikarskim śledztwie poinformowały wówczas, że Daniel Obajtek w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do PE mieszkał w luksusowym apartamencie, który należy do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem Viktora Orbána i węgierskim rządem. Podkreślono, że właścicielami spółki BBID są właśnie Attyla Balazs oraz Laszlo Dicso. Balazs jest partnerem biznesowym Istvana Tiborcza, męża najstarszej córki premiera Orbána, Raheli. Z kolei Laszlo Dicso pojawiał się we władzach spółek związanych z Tiborczem.