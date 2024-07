Pokazali notatki Obajtka. Internet wybuchł śmiechem

"Z mocno nieczytelnych zapisków, można wyczytać, że są to słowa "Kąsaltig Grub" i "Ernst Jank". O co chodzi? Wszystko wskazuje na to, że miało to Obajtkowi ułatwić wymawiane nazw firm w języku angielskim. Jest to dopisana przez Daniela Obajtka albo inną osobę wymowa słów. Obok widać nazwę międzynarodowej korporacji prawniczej Ernst&Young. Natomiast w przypadku pierwszego dopisku najpewniej chodzi Boston Consulting Group, amerykańską międzynarodową firmę konsultingową" - podaje "Fakt".