O tym wywiadzie mówią wszyscy. "Droga siostro, z całym szacunkiem"

"Siedzisz poza Gazą, w klimatyzowanym pokoju"

Nabil zareagowała następującymi słowami: OK, ale to, co ludzie na Zachodzie widzieli na ekranach swoich telewizorów, było przestępstwem Hamasu wobec izraelskiej ludności cywilnej… Hamas jest obecnie porównywany do ISIS. Jak można prosić Zachód o wsparcie dla sprawy palestyńskiej, skoro jest oczywiste, co Hamas zrobił izraelskim cywilom? Czy wiesz, że dzięki tym scenom Izrael zyskał duże wsparcie? Czy przeprosisz za to, co zrobiłeś izraelskim cywilom?