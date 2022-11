O tym plakacie z marszu będzie się mówiło. Chodzi o Niemcy i Rosję

Hasło: "Koniec waszego panowania, chamstwa i szabrowania", a poniżej grafika z białym orłem oraz dwoma czarnymi i wstęgami w barwach flag Niemiec i Rosji – taki baner działacze Młodzieży Wszechpolskiej wywiesili z mostu Poniatowskiego podczas Marszu Niepodległości. - Mogę tylko interpretować, że chodzi tutaj o Polskę. I jest to nawiązanie do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w jednym rzędzie zestawiał Niemcy i Rosję, jeśli chodzi o zagrożenie dla polskiej niepodległości - relacjonował z trasy marszu Patryk Michalski. Reporter Wirtualnej Polski zauważył, że nasi zachodni sąsiedzi to członkowie zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, więc taki plakat musi wywołać szerokie komentarze. Przypomnijmy: na banerach przyniesionych przez uczestników było też kilka haseł antyukraińskich i uderzających w osoby LGBT.

