WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze cezary tomczyk + 2 mirosława stachowiak-różeckatadeusz rydzyk 40 min. temu O. Tadeusz Rydzyk zdradził, na kogo głosował. Posłanka PiS go broni - Wielu duchownych uczestniczy w dyskursie politycznym, po różnych stronach się opowiadają. Ja w tym nic dziwnego nie widzę. Wszystko jest... Rozwiń Transkrypcja: Okładce tygodnika Proszę zobaczyć tam wywiad z ojcem Tadeuszem Rydzykiem I ojciec Tadeusz Rydzyk mówi rzecz która mnie zdziwił Pośród wielu mówi tak Cytuję głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość A na kogo miałem głosować program ugrupowania jest najbliższy cywilizacji Będę głosował w przyszłym roku na prezydenta Andrzeja Dudy Nie mam już wątpliwa I co tam Jestem dziwi to że nie jest zwyczajem przyjętym Ani polskim kościele ani w polskiej GTA Duchowni w Biskupcu Księża dzielili się publicznie wiedzą na kogo W wyborach Prezydent Masz inne wrażenie wielu duchownych siedzieli uczestnicy nawet można powiedzieć w jakimś Jakie śmieszne w takim dyskursie politycznym Stronach się opowiadającego Konserwatywnych Ale mówienie wrzuciłem taką kartę w wyborach No to moim zdaniem Coś nowego Nie widzę Duchowny Głos wyborczy Głosowanie Może Ze swoimi parafianami na przykład podzielić Na kogo głosował normalna rzecz że mają takie same same zrobić jeżeli Papież Franciszek ogłosił na kogo głosować w wyborach we Włoszech to to nie będzie pani Przepraszam bardzo ale ma prawo wyborcze czy nie ma każdy duchowny ma takie prawa Może powiedzieć że bierze udział w wyborach i po czyjej stronie się opowiada i dla Może czymś innym byłoby gdyby rzeczywiście w trakcie kampanii wyborczej angażował się w kampanię Natomiast Różne strony Aparat Tak Tadeusz Rydzyk Przez niektórych ojcem angażował się w Czy kampanię wyborczą zresztą pani premier Szydło mówiła Członkiem biało-czerwonej duży Ale chciałbym za Otóż Jestem głos Ile wart jest głos Tadeusza Rydzyka Do tej 4 lata ponad 220 m Motyle wpłynęło do kasy Przed się I stowarzyszeń związanych z ojcem Tadeusz Nietylkona Każde ministerstwo Wpłaciło swoją Dzisiaj trudniej znaleźć Nie wpłaciło pieniądze Na Tadeusza Rydzyka Nie wiem czy państwo wiadomo ale napisz Redemptorysta słynny redemptorysta z Torunia Prokurat Ministra Duże Bo pani pasuje to publiczne powiedzenie na koło głosowałem i na koło będę Panie dyrektorze to nie nie dziwi bo ja Tadeusza Rydzyka Nie to oburza dlatego że oburza Zaangażowanie kościoła katolickiego W polityce Uważam że jest to hańbiące Dlatego że Tak naprawdę Policz Z kością Zawsze źle Kościoła Kto uważa Kościół katolicki w Stronie Zitolo Powinien być oburzony zaangażowaniem kościoła w politykę obojętnie po której jest Przysyłają to Szanowni państwo nowy W takim razie dla przykładu podać księdza Zdaje się że on akurat nie Spierali popiera czy głosuję na Prawo i Sprawiedliwość powtarzam Księża duchowni zakonnice także mają prawo W Polsce Wyrażać swoją opinię na ten temat Nie zgadzam się że mogą Tylko sprawach ograniczające się do Czy tego rodzaju rzeczy Społeczne życie Polaków Wspólnoty W Polsce jest Jeżeli zauważają Program który jest Real I na przykład zmniejsza ubóstwo w Polsce To ja się cieszę że to dobrze Rozwiń