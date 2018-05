O. Tadeusz Rydzyk jest zły na PiS. Planuje drastyczne kroki

Środowisko związane z toruńskim redemptorystą ma tracić cierpliwość do obozu rządzącego. Politycy bliscy Radiu Maryja mają czuć się marginalizowani i obawiają się, że stracą wpływ na władzę - informuje "Do Rzeczy".

Środowisko Radia Maryja ma poczucie, że nie ma żadnego wpływu na obecną władzę. Według "Do Rzeczy" o. Tadeusz Rydzyk ma także żal do Zjednoczonej Prawicy o to, że w liczącej 24 członków radzie nadzorczej Polskiej Fundacji Narodowej nie ma ani jednego przedstawiciela jego obozu. Toruńskiemu lobby nie w smak jest osoba Jarosława Gowina i planowane przez niego zmiany w szkolnictwie wyższym.