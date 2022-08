O. Rydzyk atakuje UE. Europosłanka PiS przyznaje mu rację

Czy Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, jest dla pani autorytetem? - Z takim pytaniem do europosłanki PiS Anny Zalewskiej zwrócił się prowadzący program "Tłit" Patryk Michalski. - Bardzo szanuję ojca-dyrektora, bardzo często bywałam w jego radiu czy też telewizji - odparła polityk PiS. Prowadzący zacytował słowa o. Rydzyka, który stwierdził, że "Unia Europejska jest wyraźnie bezbożna, jest także niemiecka". "W Polsce opozycja idzie w tym kierunku, właściwie płynie motorówką. Obawiam się jednak, czy część prawej strony też nie zmierza w tym kierunku, tylko wiosłuje powoli" - mówił o. Rydzyk w TV Trwam. - Podpisałaby się pani pod tymi słowami? - zapytał prowadzący program. - Nie znam tych słów. Oczywiście, jeśli chodzi o katolicyzm, konserwatyzm, to z tym w Unii Europejskiej jest duży kłopot - odparła Zalewska i zadeklarowała, że w związku z tym "zawsze będziemy się o prawa katolików, chrześcijan czy konserwatystów upominać". - Pytanie, czy taki rodzaj głoszenia poglądów, jaki reprezentuje Tadeusz Rydzyk, pasuje osobom, które do tej pory klasyfikowały się jako wierzące i praktykujące? Z badań CBOS-u wynika, że w ciągu ostatnich 30 lat odsetek dorosłych, określających się jako osoby wierzące spadł z 94 do 84 proc., a praktykujących z 70 do 42 proc. Zakładam, że w ciągu 20 lat Polska mocno zmieni swój charakter - zwrócił uwagę Patryk Michalski. - Mam nadzieję, że nie. To rzeczywiście wyzwanie dla Kościoła - przyznała Anna Zalewska.

