O. Paweł Gużyński o Tadeuszu Rydzyku: chłopek-roztropek polskiego Kościoła

O. Tadeusz Rydzyk w ostatnim wywiadzie dla tygodnika "Sieci" potępił pedofilię wśród duchowieństwa. Jednocześnie stwierdził, że temat ten jest wykorzystywany do walki z Kościołem. "Przede wszystkim idzie ogromna propaganda promująca wynaturzenia, rozwiązłość, grzech, łamanie przykazań. Gdy inni to robią, to idą pochwały, wspaniałe opisy, ktoś taki staje się celebrytą. Gdy popełni taki występek ksiądz, to już go mają" - opisywał. - To jest chłopek-roztropek polskiego Kościoła. Jego skuteczność bardzo często na tym polega, że on, nie obrażając oczywiście chłopów, to jest taki swojski chłop, który takie swojskie prawdy, spod budki z piwem, spod sklepu typu GS ludziom sączy - ocenił w programie "Newsroom" w WP o. Paweł Gużyński, dominikanin. Dodał, że jest przez to "ogromnym szkodnikiem w polskim Kościele". Prowadząca program Agnieszka Kopacz-Domańska przypomniała, że w tym samym wywiadzie o. Rydzyk mówił także o Unii Europejskiej, jego zdaniem "bezbożnej" i "niemieckiej". Zdaniem o. Gużyńskiego takimi wypowiedziami Rydzyk wyrządza "ogromną szkodę". - W tym kontekście potężnym skandalem jest to, że on ma tak potężnych promotorów wśród biskupów, bo to znaczy, że oni się z nim intelektualnie, moralnie i mentalnie z nim zgadzają. To rysuje tragiczny obraz polskiego Episkopatu, skoro on ma takie plecy i może tę działalność prowadzić - dodał dominikanin. O. Gużyński zwrócił też uwagę na fakt, że Rydzyk uprawia ten sam rodzaj przekazu, który stosuje partia rządząca. - Na przykład tworzą taki mit swojskiej ludowej sprawiedliwości. W ten sposób niszczy się system sprawiedliwości w Polsce i sędziów. Bo też się odwołujemy do takich prostackich wręcz schematów myślowych: sędzia ukradł wiertarkę, to znaczy, że wszyscy sędziowie są bandytami, trzeba wszystko zmienić. Niestety, Rydzyk tak samo funkcjonuje i takie same półprawdy, ćwierćprawdy, głupoty sprzedaje. Niestety, ludziom to pasuje - stwierdził o. Paweł Gużyński.

