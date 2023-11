O której orędzie Prezydenta? Andrzej Duda ogłosi tzw. pierwszy krok

To tak zwany pierwszy, konstytucyjny krok. Zgodnie z przepisami, to Prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów oraz powierza mu misję tworzenia nowego rządu. Następnie, w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu (to zaplanowane jest na 13 listopada), Prezydent powołuje prezesa Rady Ministrów oraz członków jego gabinetu.