O czym przeczytamy w nadchodzącym tygodniu? Sprawdzamy okładki tygodników

Stosunki polsko-żydowskie to temat, który wciąż będzie dominował w prasie. W nadchodzącym tygodniu przeczytamy też m.in. o nagrodach przyznawanych przez rząd swoim politykom.

Poniedziałkowe "Sieci" na swojej okładce pokazują natomiast Jonny'ego Danielsa. "Kim pan jest, panie Daniels"? - pyta autor wiodącego tekstu numeru. Z założycielem i prezesem fundacji From the Depths zajmującej się relacjami Polaków i Żydów rozmawiają Jacek i Michał Karnowski. "Myślę, że 90 proc. tego, co uważa się na świecie za polski antysemityzm, to historie, które nie mają oparcia w rzeczywistości" - mówi w wywiadzie bohater numeru.