O Czarnku bez Czarnka. "Tylko od psucia edukacji nie robi wakacji"

Ci domagali się, by przerwać posiedzenie do czasu, gdy Przemysław Czarnek stanie przed członkami komisji. - Mamy debatować nad wnioskiem o odwołanie pana ministra Czarnka i dobrą tradycją jest to, że na taką dyskusję przychodzą ministrowie - stwierdziła m.in. Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej.